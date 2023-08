Sabato a Marmirolo la consegna delle benemerenze civiche ai cittadini meritevoli

MARMIROLO – Sabato 26 agosto alle 21.30, nell’ambito della Festa dello Stracotto organizzata dal Gruppo Manifestazioni Marmirolesi e in programma fino al 28 agosto presso l’Area Feste di via Di Vittorio, è prevista la consegna delle benemerenze civiche “Premio comunità di Marmirolo”, per l’anno 2022.

Istituite dall’Amministrazione comunale nel 2018, sulla base di indicazioni pervenute dalla cittadinanza, hanno di volta in volta insignito cittadini e associazioni del territorio meritevoli di un encomio ufficiale. La valutazione delle candidature viene effettuata dall’apposita commissione, presieduta dal vicesindaco Massimiliano Boschini e composta da Monica Briani, Cristina Brutti, Roberto Marchini e Carlo Stefanini, che si riunisce più volte all’anno. I nomi dei benemeriti sono esposti in municipio e conservati in un albo apposito: massimo è il riserbo su quelli che saranno premiati sabato sera, i quali riceveranno un’opera fotografica di Loris Franzini, presidente del locale fotoclub, oltre che un’apposita pergamena.

Dopo la consegna ci sarà la musica di Stefano e Clara e la tradizionale cucina del Gruppo Manifestazioni Marmirolesi.