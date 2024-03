Dal Comune di Cavriana un appartamento per le emergenze

CAVRIANA – Nel recente consiglio comunale che si è svolto a Cavriana, tra i vari punti in agenda da discutere, l’assise pubblica ha approvato anche il regolamento per i servizi abitativi transitori. In sintesi, l’atto permette di mantenere a disposizione del Comune un appartamento utilizzabile in caso di emergenza abitativa transitoria.

Il provvedimento deriva da una situazione accaduta un paio d’anni fa, quando una famiglia si trovò fuori dalla propria casa a causa di un incendio. In quel periodo, il municipio purtroppo era sprovvisto di un appartamento da destinare ad uso transitorio e, così, si valutò l’opzione di sistemare la famiglia in un agriturismo della zona.

«Con questo regolamento – spiega nel dettaglio il sindaco Giorgio Cauzzi – ci riserviamo la possibilità di tenere a disposizione del nostro ufficio che si occupa dei servizi sociali un’abitazione proprio in caso di necessità e di emergenze particolari ed ovviamente provvisorie. La durata massima di permanenza delle persone nella suddetta unità abitativa comunale è prevista, come da regolamento, in 24 mesi».

Sempre nell’ultima assemblea comunale è stato nominato come nuovo revisore unico dei conti, per il prossimo triennio, la dottoressa Daniela Ceresoli, sorteggiata, tra gli iscritti all’albo, dalla Prefettura, e che ha ufficialmente accettato l’incarico. «Da parte dell’amministrazione buon lavoro a lei ed un caloroso ringraziamento al suo predecessore Federico Guerriero per l’impegno», ha aggiunto Cauzzi.