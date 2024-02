Calcio Serie C – Possanzini: “Il Mantova ad Alessandria ha vinto una battaglia”

ALESSANDRIA Altra vittoria, altra festa. Il Mantova esce dal Moccagatta di Alessandria con i tre punti e resta a +8 sul Padova con 12 gare ancora da giocare. Soddisfatto il tecnico biancorosso Davide Possanzini. «E’ stata una partita davvero difficile. Loro hanno fatto una gara maschia venendoci a prendere. A tratti abbiamo fatto molto bene in palleggio. Non abbiamo avuto molte difficoltà, ma è stata una partita molto fallosa e sporca. Il merito va sicuramente all’Alessandria, che è una squadra viva, ma i miei giocatori hanno fatto un’altra grande partita».

Come aveva annunciato nella conferenza stampa, ampio turnover, con 6 cambi rispetto al match con la Triestina: «I ragazzi sono entrati bene in campo, buona lettura di gioco e quando la partita si è sporcata, hanno saputo giocare in modo diverso». A segnare il gol vittoria è Bombagi, arrivato nel mercato invernale. E’ il 18° marcatore dei virgiliani. La cooperativa del gol accoglie così un nuovo socio: «Fa piacere, ha attaccato il secondo palo, una cosa che proviamo spesso. Abbiamo vinto, ma dobbiamo pensare che possiamo migliorare su tante cose e continuare a lavorare a testa bassa perchè il campionato è ancora lungo e di partite simili ne troveremo ancora tante». Ma intanto manca una giornata in meno e si percepisce il profumo della vittoria: «Noi abbiamo fatto tutti il Covid quindi non sentiamo sapori e profumi – commenta in battuta il mister biancorosso -. Noi dobbiamo pensare al nostro lavoro e basta». Sabato la Pro Patria, altra sfida delicata: «Come tutte in questo campionato. E’ una delle squadre che più ci ha messo in difficoltà all’andata».

Musi lunghi in casa Alessandria: società contestata più volte nel corso del match. «La squadra ha fatto una buona gara – commenta mister Marco Banchini – sapevamo che il Mantova ci voleva attirare per avere tanto campo alle spalle. Siamo stati coraggiosi e bravi a tenere in bilico la partita fino alla fine. Questo è un aspetto importante da cui ripartire per andare avanti».