Nuova adduttrice idrica, oggi a Marmirolo collegamento del secondo lotto

MARMIROLO – Con la realizzazione dell’adduttrice idrica Villanova Maiardina-Bancole-Marmirolo (2° lotto), AqA informa che nella giornata di oggi, dalle 8 alle 17.30, verranno eseguite le operazioni di collegamento dell’adduttrice alla rete dell’acquedotto di Marmirolo presso l’incrocio tra le vie Di Vittorio e Grandi, che permetterà l’ulteriore interconnessione col resto della rete gestita da AqA. L’intervento non comporterà interruzione del servizio, ma non si possono escludere cali di pressione o interruzione in caso di emergenza (numero verde per eventuali segnalazioni: 800 268 268). Più nello specifico: lungo l’adduttrice (1° lotto) erano già stati realizzati dei punti di misura e regolazione di pressione al fine di monitorare i consumi e l’erogazione della pressione in rete (uno all’inizio dell’adduttrice all’interno del campo pozzi di Villanova Maiardina e uno sulla linea di distribuzione che alimenterà Spinosa). Altri due sono stati realizzati altri due in via Treves presso la torre piezometrica di Bancole, e per l’esattezza uno per la futura prosecuzione dell’adduttrice fino a Marmirolo con il “lotto 2” e uno per il collegamento con la rete di distribuzione di Bancole.