Fondo Nazioni Unite rafforzerà la cooperazione con la Cina per ridurre la povertà

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – “L’approccio della Cina, adottato da diversi anni, alla riduzione mirata della povertà è, a mio avviso, una lezione per molti Paesi nel mondo”. Lo ha dichiarato in un’intervista a Xinhua il segretario esecutivo del Fondo delle Nazioni Unite per lo sviluppo dei capitali (UNCDF), Pradeep Kurukulasuriya.

“Ciò che la Cina ha fatto in tanti anni rappresenta un modello da cui molti Paesi possono imparare. Le nazioni che si stanno impegnando e che mirano anch’esse a ridurre la povertà stanno trovando il modo per apprendere e replicare i modelli che hanno funzionato”, ha aggiunto Kurukulasuriya.

Il sistema delle Nazioni Unite è un potente strumento per sostenere dialogo, negoziazione, rafforzamento delle capacità, riforme politiche, regolamentazione e così via, tutti elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, ha sottolineato il segretario.

Altrettanto importante, soprattutto con la diminuzione degli aiuti allo sviluppo, è provare a individuare modalità attraverso le quali i finanziamenti del settore privato possano iniziare a fluire in contesti di sviluppo in cui in precedenza non erano presenti. “E’ qui che entra in gioco l’UNCDF”, ha spiegato Kurukulasuriya.

L’UNCDF è essenzialmente una piattaforma di de-risking finanziario, il che significa che fornisce fiducia a investitori privati e istituzionali, a banche multilaterali di sviluppo e a istituzioni finanziarie per lo sviluppo affinchè entrino in mercati che altrimenti considererebbero troppo rischiosi, ha aggiunto il segretario.

Definendo la Cina un partner importante per molti dei Paesi sostenuti dall’UNCDF, Kurukulasuriya ha affermato che la sua strategia sugli investimenti a lungo termine, sugli investimenti nelle energie rinnovabili e sulla riduzione della povertà “rappresentano tutte lezioni importanti che dobbiamo essere in grado di apprendere e trasferire ad altri Paesi”.

Il segretario ha inoltre dichiarato di essere “molto entusiasta” della sua prossima visita in Cina. “Spero che attraverso questa interazione si possano incentivare partner cinesi a sostenere investimenti nel mondo in via di sviluppo e a garantire che le imprese prosperino nei Paesi che sosteniamo, il che è in definitiva nell’interesse di tutti”, ha osservato.

In qualità di organizzazione ibrida di sviluppo e finanza, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1966, l’UNCDF è nella posizione di agire come catalizzatore nei mercati a rischio elevato, in particolare nei Paesi meno sviluppati, nei piccoli Paesi insulari in via di sviluppo e nei Paesi fragili o colpiti da conflitti, secondo il sito ufficiale dell’UNCDF.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).