Calcio Serie B: Il Cesena rimonta 3-2 il Mantova. Ai biancorossi non basta il doppio vantaggio iniziale

CESENA Il Mantova non riesce più a vincere. Al Manuzzi di Cesena i biancorossi partono forte e si portano subito sul doppio vantaggio grazie al rigore trasformato da Ruocco e dalla punizione magistrale di Artioli. Prima dell’intervallo il bianconero Shpendi accorcia le distanze. Nella ripresa l’autorete di Castellini riapre la gara, ma la doccia fredda arriva nel finale con Frabotta che sancisce il 3-2 finale. I virgiliani torneranno in campo domenica prossima (ore 17.15) al Martelli contro l’Empoli.

Buonasera dall’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena. Contro i romagnoli padroni di casa, il Mantova deve riscattare le due sconfitte consecutive con Venezia e Reggiana. Impresa non semplice perchè i bianconeri di Michele Mignani è terzo in classifica e non vuole perdere il contatto dalla vetta. Davide Possanzini non può contare sullo squalificato Radaelli e sugli infortunati Majer e Mantovani. Trimboli è l’unico biancorosso in diffida. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

CESENA-MANTOVA 3-2

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro (81′ Amoran), Mangraviti; Ciervo (91′ Guidi), Berti (80′ Bastoni), Castagnetti (63′ Adamo), Francesconi, Frabotta; Blesa (91′ Diao), Shpendi. A disp.: Siano, Arrigoni, Celia, Magni, Bisoli, Piacentini, Olivieri. All.: Mignani.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Castellini, Cella, Bani (70′ Mullen); Trimboli, Artioli (83′ Falletti), Paoletti (70′ Wieser); Marras (83′ Caprini), Mensah (32′ Bonfanti), Ruocco. A disp.: Andrenacci, Mancuso, Fiori, Galuppini, Fedel, Bragantini, Pittino. All.: Possanzini.

ARBITRO: Antonio Rapuano di Rimini (assistenti: Biffi di Treviglio e Rinaldi di Bassano del Grappa; addetto al Var: Baroni di Firenze).

RETI: 17′ rig. Ruocco, 25′ Artioli, 42′ Shpendi, 54′ aut. Castellini, 79′ Frabotta.

NOTE: Espulso al 92′ Mignani per proteste. Ammoniti: Artioli, Zaro, Frabotta. Calci d’angolo: 7-3. Recupero: 3′ + 4′.

Secondo tempo

95′ Finisce qui.

94′ Ripartenza Cesena che si stampa sulla traversa.

92′ Espulso Mignani dalla panchina per proteste.

90′ Ultimi 4′ di speranze biancorosse per agguantare almeno il pari.

88′ Azione insistita del Mantova che si conclude con la botta di Falletti, dal limite, che si stampa sul palo.

83′ Ultimi due slot usati da Possanzini: dentro anche Falletti e Caprini al posto di Artioli e Marras.

79′ Il Cesena compie la rimonta. Frabotta sigla il 3-2 da calcio d’angolo saltando più in alto di tutti. Dalla bandierina va Ciervo che calcia trovando la spizzata involontaria di Wieser. Il centrocampista prolunga per il centrocampista che deve solo spingere in rete tutto solo.

75′ Cresce il Mantova in questa fase tra botta e risposta.

74′ Ancora Mantova in avanti con Trimboli che ci prova dal limite con un tiro a giro che non va.

70′ Doppio cambio per Possanzini: dentro Wieser e Mullen per Paoletti e Bani.

69′ Occasionissima Mantova! Artioli si mangia il vantaggio a tu per tu con Klinsmann calciando rasoterra sul secondo palo. L’estremo difensore si tuffa e respinge.

68′ Timida reazione dei biancorossi con la conclusione dalla distanza di Bani che si spegne oltre la linea di fondo.

65′ Ciervo sovrasta Ruocco che sul primo palo grazia l’Acm mandando fuori di un soffio.

62′ Parabola di testa di Blesa che Festa neutralizza in aria.

61′ I ritmi si abbassano. Il Mantova è tramortito dal pareggio, romagnoli più in palla e pericolosi.

55′ Primo ammonito della gara: Artioli.

54′ Tutto da rifare per il Mantova.

54′ La pareggia il Cesena grazie all’autogol di Castellini. Berti allarga per Blesa che crossa, ma la palla viene deviata dal difensore biancorosso nella propria porta.

54′ Miracolo di Festa!. Si salva il Mantova sulla botta ravvicinata di Shpendi.

51′ Si affaccia il Mantova con il traversone di Marras dalla destra, Ruocco non arriva per centimetri.

50′ Cesena che riprende da dove aveva lasciato: attaccando a testa bassa.

46′ Inizia la ripresa. Si riprende con gli stessi 22 in campo.

Primo tempo

48′ Finice qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

45′ L’arbitro assegna 3′ di recupero.

42′ Accorcia le distanze il Cesena con Shpendi che batte Festa sul primo palo. Tiro di Berti che costringe Festa al miracolo. Sulla respinta si avventa l’attaccante che a tu per tu con il portiere biancorossa segna a porta vuota.

41′ Ripartenza Mantova: Trimboli pesca Bonfanti che parte in contropiede, si accentra e calcia sul secondo palo. Klinsmann non si fa trovare impreparato.

39′ Il Cesena non ci sta e inizia a premere. Il tiro a giro di Frabotta termina a fil di palo.

34′ Animi caldi al Manuzzi, il pubblico di casa rumoreggia.

32′ Mensah non ce la fa, entra Bonfanti.

31′ Gioco fermo. Mensah a terra per un problema al femorale.

29′ Tanti errori di impostazione da parte del Cesena.

25′ GOLLLLL DEL MANTOVAAA!!!! Artioli da punizione non sbaglia e batte Klinsmann

22′ Errore di Festa che regala palla agli avversari, Blesa da due passi non sbaglia. Ma la posizione di partenza dell’attaccante era in fuorigioco. Azione nata dal palo scheggiato da Berti.

21′ Pronta reazione del Cesena: prima Francesconi e poi Blesa impegnano Festa.

17′ Dal dischetto va Ruocco che non sbaglia e con lo scavetto batte Klinsmann.

16′ ATTENZIONE! Check al Var. Tocco di mano di Ciofi in area bianconera. Per Rapuano è calcio di rigore.

15′ Traversone basso di Artioli dalla bandierina che finisce direttamente tra le braccia di Klinsmann.

14′ Primo corner della gara in favore del Mantova.

12′ Un buon Mantova in questo avvio. Bani arriva al limite e calcia, ma la conclusione è centrale.

9′ La gara riprende.

9′ Gioco interrotto. Mensah a terra dopo lo scontro con un avversario.

6′ Bella costruzione del Mantova che porta alla spizzata di Ruocco. Punizione di Artioli, palla a Marras che crossa sulla destra per Mensah che la mette al centro per l’attaccante. Ma il 19 alza troppo la mira e la sfera finisce sopra la traversa.

5′ Cesena in avanti: cross di Frabotta sulla destra e palla spazzata da Bani nel cuore dell’area biancorossa.

4′ Primi minuti di studio.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

Pre-gara

Mantova e Cesena fanno il loro ingresso in campo tra i cori dei tifosi.

Settecento mantovani presenti in questa umida serata al “Manuzzi”.

I romagnoli replicano: “Cesena e Mantova… liberi di tifare”.

Nel frattempo nella curva degli ospiti spunta uno striscione dei tifosi del Mantova che recita: “Un legame senza tempo in un calcio che sta marcendo”.

Possanzini schiera Maggioni e Bani sugli esterni, mentre a centrocampo torna Paoletti con Artioli e Trimboli. In attacco Mensah, affiancato da Marras e Ruocco.

Mantova e Cesena rientrano negli spogliatoi per sistemare gli ultimi dettagli. Dieci minuti al fischio d’inizio.

Temperatura dell’aria sui 7 gradi, terreno in buone condizioni.

Mantova e Cesena sono in campo per il riscaldamento.

Buonasera dall'”Orogel Stadium-Dino Manuzzi” di Cesena. Grande clima di festa sugli spalti, complice lo storico gemellaggio tra le tifoserie.