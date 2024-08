Gasperini “Non siamo in difficoltà, vogliamo stupire”

VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – “L’Atalanta non ha nessuna difficoltà, viene a giocare una partita di un prestigio incredibile, col suo solito entusiasmo e con la voglia di stupire, giochiamo contro la squadra più titolata al mondo, metteremo in campo tutto il nostro orgoglio per cercare di fare una grande partita”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Madrid, gara valida per la Supercoppa Europea. Di fronte un top club guidato da un collega verso cui il Gasp nutre una grande stima. “Quello che ha fatto Ancelotti in questi anni è sotto gli occhi di tutti, è uno degli allenatori più titolati al mondo, è un punto di riferimento per tanti. Abbiamo fatto il corso a Coverciano insieme, ci conosciamo da tanto tempo, c’è sicuramente un rapporto di grande stima. E’ bello ritrovarsi in una finale europea dopo tanto tempo, lui sicuramente è più abituato, ma è un bel traguardo anche per me”. Out Scamacca per infortunio, Gasperini ha scelto Retegui per sostituirlo. “Lui è prontissimo come tutti, sicuramente questa è una partita stimolante per chiunque. Lookman? Sta bene, ha iniziato il ritiro tra i primi, per noi è un giocatore importante”. Tornando al Real, difficile trovare punti deboli. “Ho il vantaggio che non posso sbagliare la formazione, mentre Carlo avrà molti più problemi. E’ una pressione che bisogna mettergli addosso – ride il tecnico nerazzurro -. Fai difficoltà a dire quali caratteristiche hanno, non sai chi sperare che non giochi. Spero che giochino i migliori, perchè solamente con i più forti puoi cercare di ottenere il massimo della stima”. Lui di sicuro non avrà Koopmeiners ed è un vero peccato. “E’ un argomento che riguarda la società. Io posso dire di vederlo come una vittima che non è con noi, in questo ambiente. Era a orologeria questa cosa e non sono riuscito a convincerlo. E’ stato fatto un qualcosa per danneggiare il più possibile l’Atalanta. E’ stato condizionato da questa scelta. E’ un ragazzo sano e recuperabile, poi su quello che accadrà nei prossimi giorni non lo so”.

Dal tecnico ai protagonisti e tra questi c’è sicuramente Ademola Lookman. “Domani in palio c’è la Supercoppa europea, sarà un’altra partita, non vediamo l’ora di scendere in campo. Non solo io, ma tutta la squadra non vede l’ora di giocare questa partita, meritiamo di stare qui, abbiamo lavorato sodo. Domani abbiamo un’altra occasione per mostrare le nostre qualità contro una squadra molto forte, con dei top player. Il Real sarà pronto anche domani. Non credo ci sia un momento migliore per affrontarli, noi pensiamo a noi stessi”, spiega l’attaccante. In conferenza stampa anche il centrocampista Marten De Roon. “Mi ricordo bene la partita contro il Real Madrid. Non voglio dire che c’è un conto aperto, siamo comunque arrivati qua e credo che possiamo essere orgogliosi. Siamo preparati, abbiamo tanta voglia di affrontare il Real. E’ una partita che si prepara da sola, c’è tanta voglia, noi dobbiamo crederci. Se non ci credi non ha senso entrare in campo, è favorito, ma se mettiamo tutto in campo possiamo creare difficoltà”.



