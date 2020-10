I casi di coronavirus al Genoa salgono a 15, positivo anche Behrami

GENOVA (ITALPRESS) – Si aggrava la situazione in casa Genoa: i positivi al coronavirus salgono da 14 a 15, undici dei quali sono calciatori. E’ la stessa società rossoblù ad annunciarlo, rendendo noto anche l’elenco dei contagiati. Si tratta di Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Davide Zappacosta. Inoltre, sono risultati positivi i seguenti membri dello staff: Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto, Matteo Perasso. A loro si è aggiunto un altro calciatore: “Nel corso della giornata di oggi è emersa anche la positività di Valon Behrami – si legge in una nota del Grifone – La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate”.

