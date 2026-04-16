Lubiam conferma e migliora le proprie performance nelle certificazioni

Lubiam rafforza il proprio percorso e lo fa partendo dalle persone. Si sono infatti conclusi la scorsa settimana con esito pienamente positivo gli audit di sorveglianza relativi al sistema di gestione integrato e alla certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022. Risultati che confermano la solidità del lavoro intrapreso e restituiscono dati in miglioramento, insieme a una sempre maggiore attenzione ai temi dell’inclusione e della sostenibilità.

Le verifiche, condotte nei giorni 8 e 9 aprile 2026, hanno confermato l’adeguatezza delle modalità di gestione aziendale in ambito ambiente, energia, salute e sicurezza, senza rilevare alcuna non conformità.

Un risultato particolarmente significativo riguarda la certificazione per la parità di genere, per la quale Lubiam ha ulteriormente migliorato le proprie performance.

L’audit ha inoltre evidenziato un’evoluzione positiva sul piano culturale e organizzativo, con una crescente consapevolezza diffusa tra i dipendenti sui temi della diversità e dell’inclusione, emersa anche attraverso le interviste interne condotte durante la verifica.

Tra i principali punti di forza segnalati:

– l’elevato coinvolgimento del management

– la qualità e competenza delle risorse umane

– strumenti strutturati per l’analisi dei dati e delle politiche HR

– l’attenzione concreta a temi come equità retributiva e conciliazione vita-lavoro

La certificazione, che copre l’intero ciclo di progettazione, produzione e vendita dei capi di abbigliamento, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di responsabilità sociale dell’azienda, da sempre radicata nel territorio mantovano.

«Questi risultati sono la conseguenza di un lavoro quotidiano fatto di attenzione, responsabilità e rispetto per le persone. Crediamo che la qualità di un’azienda si misuri anche dalla sua capacità di evolversi in modo consapevole, mantenendo al centro valori solidi.» (Edgardo Bianchi, AD Lubiam)

Lubiam conferma così il proprio impegno verso un modello di impresa sostenibile, inclusivo e orientato al miglioramento continuo.