Calcio 2a Categoria – Medolese arbitra della lotta al vertice tra Villimpentese e Moglia

Medole Finale di campionato decisamente impegnativo per la Medolese, che affronterà in sequenza la Villimpentese seconda in classifica (domani in casa) e poi la capolista Moglia in trasferta. La formazione in maglia viola allenata da Marco Dalzini, già confermato alla guida anche per la prossima annata, sarà dunque arbitra della volata promozione. Domani, come detto, ospita la Villimpentese, avversaria ancora pienamente in corsa per il salto di categoria: a tre giornate dalla fine, infatti, i gialloblù inseguono il Moglia con sei punti di ritardo, sicchè, nel caso la Medolese dovesse fare risultato, la capolista potrebbe festeggiare già domani la promozione sul campo del Borgo Virgilio. Dal canto suo, la squadra viola con i suoi 37 punti è tranquilla e serena, con il solo obiettivo di migliorare il bottino. All’andata la sfida terminò 1-1, risultato che conferma come i viola possano giocarsela. «Vogliamo chiudere al meglio delle nostre possibilità – spiega il presidente Massimiliano Scutari -. Dopo la retrocessione abbiamo ricostruito una squadra che forse avrebbe potuto raccogliere qualche punto in più. Faremo la nostra partita per mettere in difficoltà la Villimpentese». Assente per squalifica Marcheselli.