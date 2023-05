Atletica leggera – Libertas e Rigoletto brillano a Modena

MANTOVA Affollato il meeting di Modena domenica scorsa dove una decina di atleti Libertas hanno dato il meglio di sé. Convincente il 4° posto delle juniores (Genovesi, Baraldi, Fornasari e Frignani) nella 4×100 con un migliorabile 52’’30. Personale nel peso per Letizia Genovesi con m 9. Prima gara stagionale e personale nei 200 per Edoardo Pinotti in 23’’78 e buon debutto per Giacomo Parise in 25’’58. Negli 800 da segnalare il pb anche per Salvatore Savaia in 2’02’’84, mentre Fedeli e Allali chiudono rispettivamente in 2’05’’21 e 2’10’’54. Tra le juniores Federica Brognara conclude in 2’52’’44. Sempre domenica ma a Casalmaggiore il neo cadetto Oscar Torresani corre i 2000 in 7’24’’09 ed è secondo. 1° maggio non di grigliate ma ancora gare per Allievi e Juniores. Al “Città di Brescia” buon personale e 4° posto per Luca Rondini che scaglia il giavellotto a m 45.42 lottando con un vento fastidioso che faceva deviare la ricaduta. Debutta nei 400 ostacoli Morad Allali che è 9° con un promettente 65’’63. Negli 800 Salvatore Savaia corre sui tempi del giorno prima in 2’03’’78. Fatica un po’ Fedeli nei 3000 e conclude in 10’24’’65. Il vento troppo a favore nel lungo condiziona i 3 salti di qualificazione di Matteo Begni: tre nulli, ma anche questa è esperienza in vista degli Italiani. Il vento contrario questa volta influisce anche sulla prestazione di Anna Frignani nei 100m, corsi in 13’’30. Si migliora Cecilia Baraldi nei 400 che corre in 64’’90. Sui suoi tempi nei 1500 Brognara. Domenica, nel meeting di Modena valido anche per i campionati di società regionali, la Rigoletto ha partecipato con la squadra assoluta. Tra i risultati di rilievo la vittoria nel lancio del disco allieve di Giulia Nasi con il personale di oltre un metro, 32.35, che la colloca al sesto posto tra le assolute. Secondo il forte artista Edoardo Cavicchia che nonostante un vento molto fastidioso salta 4.30. Filippo Gavioli è 6° nella finale del triplo con la misura di 13.79, a soli 10 cm dal personale. Nei 5000 al femminile, Martina Mondin ottiene il minimo per i Campionati Nazionali Junior dopo quello dei 3000 siepi, chiudendo in 18’51’’62. L’astista Denise Sarzi si cimenta nel salto in lungo ottenendo il personale di 5.06. Buoni i tempi negli 800 per Alessandro Signorini 2’05’’55 e Davide Lodi 2’07’’36. La staffetta 4×100 femminile composta da Diprima-Lui-Orlandi-Sarzi chiude in 53’’10 mentre quella maschile Donadello-Lorenzini Gavioli-Bertoni in 46’’51.