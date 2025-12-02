ITA, “Viaggiare in tutti i sensi” nella rinnovata Hangar Lounge di Roma Fiumicino

ROMA (ITALPRESS) – ITA Airways rinnova la sua Hangar Lounge presso il Terminal 1 dell’area d’imbarco A dell’Aeroporto di Roma Fiumicino. E lo fa con “Viaggiare in tutti i sensi”, un evento multisensoriale che ha coinvolto l’1 dicembre gli ospiti della lounge.Un ambiente all’insegna dello stile dove ogni dettaglio fa la differenza: 135 mq in più, 65 nuove sedute, per un totale di 205 posti, un ingresso alla sala ampliato di 50 mq e un nuovo welcome desk, ora sulla sinistra rispetto alla porta d’ingresso, per offrire un’accoglienza ancora più funzionale e spaziosa. “Un salto di qualità nell’esperienza dei passeggeri che consentirà di accogliere in maniera ancora più confortevole anche i clienti delle compagnie del Gruppo Lufthansa nell’ambito del processo di integrazione di ITA Airways nel gruppo – si legge in una nota -.La grande novità dell’Hangar Lounge è la Silent Room, uno spazio raffinato di 90 mq con 25 chaise longue, pensato per regalare ai clienti momenti di assoluto relax in attesa della partenza. Quest’area, completamente nuova, rappresenta una risposta concreta all’esigenza di benessere e tranquillità dei viaggiatori moderni. Nella lounge, il viaggio inizia prima del volo: nei suoni, nei profumi, nella luce e la Silent Room viene reinterpretata come un’oasi ovattata in un contesto frenetico.Parallelamente, la Exclusive Room, area riservata ai clienti Executive, viene arricchita con la presenza di una cantinetta di vini selezionati e bollicine, oltre a un monitor informativo per consultare in tempo reale gli orari di partenza dei voli. Non manca il tocco di classe: nell’area bagno interna, i clienti avranno a disposizione una doccia con cromoterapia per un comfort superiore”. Il rinnovamento della Hangar Lounge ha riguardato anche la riprogettazione e l’aumento del numero dei bagni all’interno della sala: questi sono stati posizionati vicino all’ingresso per rendere sempre più agevole l’accesso degli ospiti.“Il rinnovo della Hangar Lounge rappresenta non solo un investimento strutturale significativo, ma anche una testimonianza concreta dell’impegno costante di ITA Airways verso l’eccellenza nell’accoglienza in aeroporto dei propri passeggeri – ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways -. Con il nuovo assetto della Hangar Lounge, la compagnia riafferma la propria volontà di offrire non solo servizi di viaggio, ma esperienze in grado di emozionare, ispirare e creare un legame duraturo con il cliente, all’insegna dei valori di ospitalità, stile e cura dei dettagli che contraddistinguono la nostra Compagnia”.“L’Hangar Lounge incarna pienamente la missione di ITA Airways di porsi come ambasciatrice dell’eccellenza italiana nel mondo – prosegue la nota -. Il progetto di rinnovo dell’esperienza complessiva del cliente nasce da solide collaborazioni e nuove sinergie con brand italiani rinomati, finalizzate a offrire un’esperienza dal cuore autenticamente italiano e a innalzare la qualità dei servizi destinati ai clienti. L’obiettivo è rendere tangibile e autentica l’associazione con l’Italian Lifestyle, attraverso la collaborazione con partner autorevoli e rappresentativi degli elementi iconici dell’Italia: marchi che condividano i medesimi valori e siano in grado di offrire prodotti originali e dalla forte personalità, per viaggi memorabili. E’ in questa duplice prospettiva di servizio e partnership che nasce la collaborazione con Aneri. Azienda italiana d’eccellenza nel panorama enologico, Aneri riassume valori come passione, autenticità, sostenibilità e attenzione per la tradizione e la famiglia, principi perfettamente allineati con quelli che ITA Airways desidera promuovere”.I prodotti firmati Aneri saranno a bordo e nelle lounge di ITA Airways, nei contesti di maggior pregio: l’Amaro Anerissimo sarà a bordo nella Business Class di tutti i nostri voli intercontinentali a partire dal 1° dicembre 2025; l’Aneri n.3 Giorgia – Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Millesimato DOCG verrà offerto in Business Class Internazionale e Classe Superior Domestico, a partire dal 2026. E infine l’offerta nelle due VIP Room delle Lounge di Fiumicino: Hangar Lounge e Piazza di Spagna, di cui Aneri Biologico N.7 Leone – Asolo Prosecco Superiore DOCG ne è protagonista, “arricchirà l’esperienza in Sala con un tocco esclusivo, ma al contempo semplice e genuino. Una scelta che riflette la comune attenzione per la qualità e il piacere delle cose fatte bene”, sottolinea ITA Airways.Per celebrare il rinnovo dell’Hangar Lounge, al suo interno si è svolto un percorso multisensoriale.Il tatto è stato affidato alla maestria di Flavia Bergognoni, esperta di riflessologia e pratiche di rilassamento profondo, mentre l’olfatto a Paola Bottai, createur parfumeur, che ha creato un percorso olfattivo con essenze che evocano panorami lontani e atmosfere sospese. Per l’udito dei presenti le note di Luca Bertelli, artigiano e musicista specializzato in handpan. L’artista e calligrafo Riccardo Palazzi ha invece trasformato la luce e il movimento in immagini contemplative. Infine, per il gusto, spazio allo Zen Time, nuovo cocktail esclusivo firmato By Campari Academy. “La ricetta unisce le note del gelsomino e la delicatezza della camomilla alla personalità decisa del Bulldog Gin, dando vita a un cocktail armonioso – spiega ITA Airways -, che invita a lasciarsi sorprendere dal gusto in un contesto esclusivo, dove l’arte della miscelazione incontra l’eccellenza dell’ospitalità italiana. Con il rinnovo della Hangar Lounge, ITA Airways rafforza la propria posizione di leader nell’ospitalitàaeroportuale, offrendo agli ospiti un’esperienza immersiva nel comfort, nel gusto e nell’innovazione”.

– Foto ufficio stampa ITA Airways –

(ITALPRESS).