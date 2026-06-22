Esce di strada con il camion a Montanara: muore autotrasportatore 49enne

CURTATONE – Un grave incidente stradale si è verificato oggi intorno alle ore 12:30 lungo la Strada Provinciale 420 , nei pressi di Montanara, nel comune di Curtatone. Un mezzo pesante è uscito improvvisamente dalla sede stradale in modo autonomo. In base alle prime informazioni, l’incidente sarebbe stato causato da un malore improvviso che ha colpito l’autista, un uomo di 49 anni. L’uomo è stato estratto dall’abitacolo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Mantova, che hanno tagliato le lamiere della cabina di guida. Le condizioni dell’autotrasportatore sono apparse subito disperate: l’uomo era in arresto cardiaco. Rianimato sul posto dal personale del 118 è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Carlo Poma dove però è giunto ormai privo di vita. I rilievi di legge e la gestione della viabilità stradale sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale di Curtatone. La circolazione sulla SP420 ha subito pesanti rallentamenti per permettere le delicate operazioni di soccorso e la successiva rimozione del mezzo dalla carreggiata.