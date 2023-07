“La scarpa del fruttivendolo palermitano”, polemiche sulla Puma

PALERMO (ITALPRESS) – Polemiche per le nuove sneakers di Puma dedicate a Palermo. Nella descrizione del prodotto pubblicata sul sito dell’azienda, le scarpe erano accostate all’immagine del fruttivendolo palermitano. Una descrizione che ha ricevuto molte critiche, come testimoniato dai commenti negativi di molti palermitani sul sito. Alcuni hanno anche scritto direttamente a Puma.“‘Lo stile di vita siciliano e l’immagine del tipico fruttivendolo palermitano prendono vita nell’ultima versione delle nostre sneaker Palermo OG’. Non è facile copiare o parlare dello stile di vita siciliano”, commenta un utente. “Fruttivendolo? In che senso? Cambiate subito la descrizione della scarpa”, scrive un altro.“Ma in che cosa dovrebbe riconoscersi il fruttivendolo palermitano?”, si legge in un altro commento.Un utente aggiunge: “In che cosa dovrebbero riconoscersi ‘lo stile di vita siciliano e l’immagine del fruttivendolo palermitanò?”.Ai commenti negativi ha risposto Puma: “Ci dispiace per questa spiacevole esperienza e assicuriamo che abbiamo già preso provvedimenti per migliorare il nostro servizio”.L’azienda ha infatti modificato la descrizione delle scarpe.“Direttamente dagli archivi Puma – si legge adesso nella pagina del prodotto -, la Palermo fa il suo ritorno. Comparsa per la prima volta negli stadi durante gli anni ’80, questa scarpa divenne un vero must-have nei look da tifoseria. Oggi, questa icona della cultura calcistica fa il suo ritorno nella colorazione originale bianco e blu e presenta punta a T, esclusiva etichetta sulla tomaia e classica suola in gomma”.“In relazione all’ultima campagna di comunicazione della Puma per il lancio di un nuovo prodotto, mi dispiace dover constatare come quest’ultima rischi di denigrare la città di Palermo con stereotipi non rappresentativi del nostro patrimonio culturale e sociale, veicolandolo anche all’estero questa immagine come leggo da diversi magazine e giornali online, danneggiando così il lavoro di chi da anni si impegna per il rilancio e per il riscatto della sua immagine”, afferma il capogruppo al Consiglio Comunale di Palermo e componente della Segreteria Nazionale di Azione Fabrizio Ferrandelli.

– foto dal sito eu.puma.com –

(ITALPRESS).