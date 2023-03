Calcio Promozione – Cobelli: “Castellana, occhio ai Pirati. Una dovrà cadere”

CASTEL GOFFREDO Governolese-Castellana non è mai una partita come tutte le altre per Alessandro Cobelli, tecnico dei biancazzurri, che proprio in rossoblù ha vissuto una parte importante della sua carriera da giocatore. Domenica prossima il calendario di Promozione mette a confronto proprio la sua squadra, prima in classifica nel 2023, e i Pirati, che lottano per non retrocedere ma hanno aperto da fine 2022 una striscia di ben 10 risultati utili consecutivi. Due compagini in ottima forma e un pronostico da tripla.

«Sarà una partita difficile – spiega il tecnico, che non sarà in panchina per squalifica -, su un campo che non conosco bene. La dovremo comunque preparare con il giusto ritmo, perché i Pirati hanno giocatori fisici, con gran corsa e notevole prestanza». Bisogna stare attenti alle insidie, visto che l’ultima partita della Castellana è carica di rimpianti. «Dopo aver segnato due gol a Palazzolo, ne abbiamo incassati altrettanti in tre minuti nella ripresa. Una cosa che ci ha un po’ scombussolato: abbiamo appunto sofferto la loro fisicità. L’hanno buttata sul temperamento, andando anche oltre: non ho capito le tre giornate a Pizza, che ha solo preso un pugno dal suo avversario, a cui ne sono state date quattro. Poi mi hanno espulso per una cosa che non ho nemmeno detto io… Andiamo avanti, di sicuro è una stagione in cui dobbiamo sudarci tutto e fare di necessità virtù. La Governolese di oggi, tornando a noi, non vale certamente quella posizione di classifica, ma lo sappiamo perfettamente». Per la gara del Vicini, oltre al già citato Pizza, non ci saranno Hajjy e Pezzi (stagione finita) e Marangi. Giocherà uno scampolo Salardi.