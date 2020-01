Sabbioneta, sabato la consegna a Santo Versace del Toson d’Oro

SABBIONETA Sabato alle ore 18 nella splendida cornice del Teatro all’Antica il Rotary Club Casalmaggiore Viadana Sabbioneta assegnerà il Premio Nazionale Toson d’Oro di Vespasiano Gonzaga 2019. I lavori di restauro che hanno interessato il teatro nei mesi scorsi hanno fatto slittare l’appuntamento all’inizio del 2020. In questa edizione la speciale Commissione composta da Ulisse Bocchi, Stanislao Cavandoli, Fermo Zanichelli ed Enzo Rosa ha deciso di insignire dell’onorificenza il celebre imprenditore Santo Versace, che nella sua eccezionale carriera è stato ambasciatore del made in Italy nel mondo. Il Premio Nazionale Toson d’Oro di Vespasiano Gonzaga gode dei patrocini del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, di Regione Lombardia, della Provincia di Mantova e del Distretto Rotary 2050. Questa è la sesta edizione della manifestazione voluta dal Rotary Club in collaborazione con il Comune di Sabbioneta dopo quelle del 2014 (premio a Umberto Veronesi), del 2015 (premio a Philippe Daverio), del 2016 (premio a Ennio Morricone), del 2017 (premio a Massimo Bottura) e 2018 (premio a Carla Fracci).

Paolo Zordan