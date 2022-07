Letta “Non interrompere il cammino dell’esecutivo”

ROMA (ITALPRESS) – “Voglio lanciare un forte appello a tutte le forze politiche che hanno sostenuto, con grandi risultati positivi, il governo Draghi”. Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta, a margine del congresso del Psi a Roma. “Un appello – aggiunge – perchè non si interrompa, perchè venga rilanciato a partire da mercoledì con un voto di fiducia che stabilisca un percorso di nove mesi importante per completare tutte le riforme che sono in cantiere. Questo è il nostro impegno”. “Sono sicuro – aggiunge – che ci siano le condizioni per continuare il lavoro e l’Italia e gli italiani vogliono questo. I politici devono interpretare il volere degli italiani, che non vogliono una crisi al buio, ma un governo che lavori e che dia risposte ai grandissimi problemi dell’inflazione e quelli portati da questa situazione internazionale”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).