Tamburello Serie A femminile – Ceresara ora sogna lo scudetto per completare il triplete

Ceresara La finale femminile ha proposto un nuovo capitolo del duello tra Ceresara e Tigliolese, con la formazione mantovana, fresca campione d’Europa, che ha confermato il suo ottimo momento mandando ancora una volta ko le detentrici delle ultime tre edizioni della Coppa Italia. Le piemontesi sono arrivate ad un passo dalla conquista del primo set sul 5-4, ma hanno poi subito la rimonta delle rosanero virgiliane, che hanno ribaltato la situazione chiudendo 6-5 e fatto loro anche il secondo set per 6-4, interrompendo il dominio della formazione piemontese. Assegnato nell’occasione il premio dedicato e voluto dai genitori di Alice Magnani, di migliore giocatrice dell’incontro a Giulia Lavarini, mezzovolo del Ceresara. Che, dopo i tre trofei di serie B, ha così messo in bacheca la tanto attesa coccarda di serie A. E ora fari puntati sul campionato, dove ritroveremo ancora assolute protagoniste le astigiane (che si sono garantite il primato nella regular season) e le virgiliane (seconde, riposeranno nell’ultimo turno del 27 agosto).

Il dt Riccardo Bacchi è l’artefice tecnico del miracolo Ceresara, che ha confermato di possedere un certo feeling con le Coppe e ora va a caccia dello scudetto per completare un clamoroso triplete. «Come era accaduto nella finale di Coppa Europa – afferma il coach rosanero – abbiamo vinto con merito anche la sfida di Coppa Italia. Ci sono stati momenti di calo, che le nostre bravissime avversarie hanno prontamente sfruttato, ma nelle fasi decisive abbiamo giocato al meglio e ce l’abbiamo fatta anche stavolta. Rispetto alla scorsa stagione abbiamo ridotto le distanze con la Tigliolese e i successi nelle Coppe lo dimostrano. Ora ci concentriamo sullo scudetto: noi riposiamo nell’ultimo turno e per conoscere l’avversaria della semifinale dovremo attendere l’esito delle partite. Affronteremo una tra Faedo e Segno per poi giocarci presumibilmente un’altra finale con la Tigliolese».