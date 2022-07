Basket serie A2 m – La Fip conferma i gironi della Lnp: Mantova nel Rosso

Mantova Il Consiglio Federale riunito ieri a Roma, riguardante il campionato di Serie A2 2022/2023, ha ufficializzato la composizione dei gironi proposta da LNP. Non si chiameranno Est e Ovest, bensì ancora Verde e Rosso, con Mantova che passa nel Rosso. Girone Verde: Fortitudo Agrigento, Pallacanestro Cantù, JBM Casale Monferrato, JuVi Cremona, Vanoli Basket Cremona, Latina Basket, Urania Milano, UCC Piacenza, NPC Rieti, Stella Azzurra Basketball, Academy Roma, Basket Torino, Pallacanestro Trapani, Blu Basket Treviglio. Girone Rosso: Fortitudo Bologna, Benedetto XIV Cento, Chieti Basket 1974, San Giobbe Basket Chiusi, United Eagles Basketball Cividale del Friuli, Kleb Basket Ferrara, Pallacanestro 2.015 Forlì, Pallacanestro Mantovana Mantova, Pallacanestro “Andrea Pasca” Nardò, Pistoia Basket 2000, Basket Ravenna, Rinascita Basket Rimini, Cestistica Città di San Severo, Apu Udine. A seguito di acquisizione di titolo sportivo, risultano iscritte NPC Rieti e Stella Azzurra Basketball. Deliberata l’esclusione della Società Eurobasket Roma (che può opporre ricorso nelle sedi opportune). La formula del campionato di Serie A2 sarà sottoposta a necessaria revisione, limitatamente alla seconda fase (orologio). Questo a causa del numero dispari di squadre partecipanti. Si ricorda che la delibera Federale 101/2022 del 23 maggio indicava, per il campionato di Serie A2, l’abolizione del diritto al ripescaggio. E questo fino al termine del percorso di riforma dei campionati, che andranno a regime con la stagione 2024/2025.

Date della stagione – 1) prima fase strutturata su girone di andata e ritorno, con inizio domenica 2 ottobre 2022 e termine domenica 26 marzo 2023. 2) seconda fase con inizio domenica 2 aprile 2023. 3) playoff promozione con inizio dal weekend di sabato 13 e domenica 14 maggio 2023 e termine, con l’eventuale gara5 di finale, il 20 e 21 giugno 2023. La strutturazione della seconda fase del campionato di Serie A2, che coinvolgerà le 27 squadre partecipanti, sarà elaborata di concerto tra il Settore Agonistico FIP (organizzatore dei campionati) ed LNP. E portata in approvazione al primo Consiglio Federale disponibile.

Supercoppa – LNP renderà nota formula, gironi e calendario con un comunicato che sarà emesso lunedì 18 luglio. Ricordiamo che la fase di qualificazione avrà inizio l’11 settembre, con la disputa dei quarti di finale il 21 settembre in gara unica. Il Trofeo sarà assegnato in occasione della Final Four del 24 e 25 settembre.