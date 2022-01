Ciclocross – Sporteven, in 5 in gara domani agli Italiani giovanili

MANTOVA Maria Acuti, Pietro Zerbinati, Mauro Gobbi, Lorenzo Simi e Filippo Marocchi: sono questi gli atleti dello Sporteven che da oggi parteciperanno ai Campionati Italiani giovanili di ciclocross. La prestigiosa vetrina sarà allestita a Variano di Basiliano (Udine), su un tracciato piuttosto selettivo di poco superiore ai 2km e 500mt. I primi a dare spettacolo saranno gli Esordienti del 1° anno, atleti di 13 anni, che domani dalle 10 pedaleranno su questo circuito per 30’ prima di tagliare il traguardo. In questa categoria, per i colori mantovani, proverà a dire la propria Lorenzo Simi.

Tra gli Esordienti del 2° anno, ragazzi e ragazze di 14 anni, invece, gli occhi saranno puntati sulla campionessa italiana della strada Maria Acuti e suoi compagni di squadra Pietro Zerbinati e Mauro Gobbi. Anche per loro l’impegno per tentare di vestire il tricolore sarà di mezz’ora a partire dalle 11 per i maschi e alle 14 per le ragazze.

All’allievo Filippo Marocchi spetterà quindi il compito di completare con la sua prestazione la passerella tricolore virgiliana. La prova per gli atleti di questa categoria prenderà il via alle 13 e durerà 30’.

«Ci apprestiamo a vivere questa importante esperienza – ribadisce il presidente dello Sporteven, Gianluca Boselli – con l’entusiasmo e la voglia di far bene che hanno sempre caratterizzato l’impegno di tutti i nostri atleti e atlete nelle varie competizioni sin qua affrontate. Il tracciato sappiamo che sarà molto selettivo, ma riteniamo che vi siano gli spazi per poter puntare ad un risultato positivo. Tutti stanno attraversando un buon momento di forma, staremo a vedere. Mi sembra giusto, a tal proposito, fare un plauso ai tecnici per il lavoro svolto in questi mesi per far sì che ogni atleta giungesse a questo appuntamento nelle condizioni migliori».

Paolo Biondo