Pioli “Abbiamo preparato tutto nei minimi dettagli”

MILANO (ITALPRESS) – “Ci siamo preparati bene, abbiamo preparato tutto nei minimi dettagli”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool, decisiva per l’accesso agli ottavi dei rossoneri. “Il Milan deve essere forte perchè giocheremo contro una squadra che può vincere la Champions – spiega il tecnico rossonero in conferenza stampa – Davanti non ci sarà solo Ibra, più saremo imprevedibili e piu potremo creare pericoli al Liverpool. Dovremo essere bravi a muoverci tra le linee”. Dalla gara di andata, ammette Pioli, “abbiamo imparato tanto, sappiamo a che livello dovremo giocare per competere con loro. Siamo pronti e ci saranno i tifosi a spingerci: ci sono tutte le condizioni per fare bene”. “I tanti infortuni muscolari? Ora dobbiamo stringere i denti, fino al 22 dicembre dobbiamo raccogliere il massimo che possiamo, poi sono sicuro la situazione migliorerà”, ha aggiunto il mister dei lombardi, che dovranno fare a meno anche di Leao. Circa la sfida con i Reds, Pioli osserva che “loro ci presseranno con intensità, ma ormai ci conosciamo bene, se superiamo la loro prima pressione potremo creare occasioni importanti. Siamo una squadra forte e loro sono fortissimi, ma abbiamo voglia di giocare queste partite, ci serve. Domani vogliamo vincere, servirà una gara di sacrificio, concentrazione e lucidità tattica e tecnica”. “Il Milan deve tornare competitivo in Italia e in Europa, se dovessimo andare in Europa League la affronteremmo nel modo migliore – ha concluso Pioli – Ma adesso quello che conta è la partita di domani: vogliamo affrontare una squadra tra le migliori al mondo e capire dove siamo arrivati”.

(ITALPRESS).