Moda: credito d’imposta design, esaurita in 48 ore la dotazione da 60 milioni

ROMA (ITALPRESS) – Il credito d’imposta design e ideazione estetica, misura del Mimit destinata a sostenere creatività e capacità manifatturiera delle imprese ha raggiunto in appena 48 ore dall’apertura della piattaforma la dotazione disponibile di 60 milioni di euro, con oltre 400 pratiche presentate. Lo rende noto il Mimit, che parla di “grande successo” della misura. Le richieste provengono in misura prevalente dalle imprese della filiera della moda, alle quali la misura si rivolge in via prioritaria, ma interessano anche altri comparti del Made in Italy che fanno del design un fattore distintivo di competitività.

“Un risultato straordinario, che conferma quanto questa misura risponda alle esigenze delle imprese, a partire da quelle della moda, settore strategico del Made in Italy”, dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Siamo al lavoro per reperire ulteriori risorse per ampliare la platea dei beneficiari”.

Nel frattempo, lo sportello resterà aperto e le comunicazioni di prenotazione continueranno a essere acquisite secondo l’ordine cronologico di trasmissione ai fini del successivo scorrimento.

– Foto IPA Agency –

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