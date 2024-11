Motta “Dobbiamo fare meglio a livello collettivo”

TORINO (ITALPRESS) – “Dobbiamo fare meglio a livello collettivo, compattarci ed essere aggressivi per lasciare meno spazio e tempo agli avversari sia per contrattaccare che per scegliere la migliore giocata. E questo si fa da squadra, per non permettere all’avversario di stare comodo in campo”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Thiago Motta, alla vigilia della sfida di campionato sul terreno dell’Udinese. “Vlahovic? Insieme agli altri deve fare meglio sia in fase offensiva che difensiva. Questa è la cosa che conta di più, non quanti palloni si toccano – ha aggiunto il mister bianconero in conferenza stampa – Ad Udine dobbiamo andare convinti per fare risultato e scalare la classifica”. Per quanto riguarda la rosa a disposizione, Thiago Motta ha ammesso che “domani non ci saranno nè Douglas Luiz nè Nico Gonzalez. Vedremo per le prossime. Koopmainers? Sta migliorando. E’ chiaro che non è al suo massimo livello, è stato fermo un pò di tempo, però lavora bene e cerca sempre di aiutare la squadra. Per noi è un giocatore importante e vedremo quanto potrà giocare”. “Questo è un momento in cui tutti dobbiamo dare qualcosa in più – ha concluso l’ex mister di Spezia e Bologna – Dobbiamo essere concentrati solo sulla prossima partita, l’Udinese è un’ottima squadra ed in casa ha perso solo contro l’Inter”.

(ITALPRESS).