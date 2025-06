Pallavolo serie C m – L’Asolarem prende dal Parma di B il forte centrale mantovano Bussolari. In arrivo il regista Tommasi (Azzano)

Asola Manuel Bussolari è il primo colpo in entrata per l’Asola Remedello, che dopo la retrocessione ripartirà dalla Serie C lombarda. Il forte centrale di Castiglione delle Stiviere arriva dall’Isomec Inzani Parma, squadra militante nel girone D della Serie B. In passato ha anche vestito la maglia del Gabbiano Mantova. Nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato anche l’arrivo del palleggiatore Marco Tommasi (classe 2001), reduce dall’ultima stagione all’Effepi Soft Azzano Mella, formazione inserita nel girone A della Serie C lombarda. Per quanto riguarda la rosa, a parte Fellini e Marasi che non faranno parte della nuova compagine del Chiese, sono stati confermati Peslac, Maggi, Mattinzoli, Bacchin, Pignatelli e Brunello. Mattia Penci, invece, sembra destinato a trasferirsi all’Esse Elle Casalmaggiore, neopromossa in Serie C. Sul fronte tecnico, il nuovo allenatore che prenderà il posto di Andrea Fasani ha chiesto ancora qualche giorno alla società prima di sciogliere le riserve, dovendo risolvere una questione personale.