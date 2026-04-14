14 Aprile 2026 - 21:12:25
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Il palazzetto di Viadana diventa una “tela urbana” con il murales dei giovani

VIADANA Un progetto che unisce arte e partecipazione giovanile prende forma al Palazzetto dello Sport comunale, che diventerà una nuova “tela urbana” grazie a un murales che impreziosirà le pareti della struttura. L’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Cavatorta ha dato il via libera all’iniziativa – replicando uno schema già in essere in altri centri dell’Oglio Po – riconoscendone il valore non solo estetico ma anche sociale e formativo. L’intervento interesserà due pareti dell’edificio e nasce da un percorso condiviso con l’associazione FormattArt, coinvolta nella definizione dell’idea artistica. Per la prima facciata è già stato individuato il bozzetto, mentre per la seconda si attende un successivo passaggio in giunta per l’approvazione del progetto definitivo. Il cuore dell’iniziativa è il coinvolgimento diretto dei giovani. Il murales sarà infatti realizzato attraverso un laboratorio partecipativo che vedrà protagonisti i ragazzi del Centro Family Coaching di Viadana e gli studenti dell’Istituto Ial, affiancati da un art-educatore incaricato di coordinare le attività. Un’esperienza pensata per sviluppare creatività, senso civico e appartenenza al territorio. Il progetto si inserisce in una più ampia collaborazione tra enti locali e realtà del territorio, con il sostegno iniziale della Fondazione di Comunità Mantovana, del Comune e dell’Azienda Speciale Consortile Oglio Po. Particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti tecnici e alla sicurezza: i lavori, che prevedono interventi in quota, saranno eseguiti da personale qualificato con l’utilizzo di attrezzature certificate e materiali professionali a basso impatto ambientale.

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