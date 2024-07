Musetti batte Fritz e vola in semifinale a Wimbledon

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti si qualifica per le semifinali di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sull’erba londinese. Il tennista carrarino, n.25 del torneo e del ranking Atp, si è imposto nei quarti sullo statunitense Taylor Fritz, 13esimo del seeding e 12 del mondo, vincendo in cinque set con il punteggio di 3-6 7-6(5) 6-2 3-6 6-1 dopo tre ore e 27 minuti di gioco. “Non avevo mai avuto l’opportunità di calcare il centrale, Taylor era in grande forma e abbiamo giocato una partita fantastica. Sono felicissimo di aver raggiunto la mia prima semifinale a Wimbledon, grazie anche ai tifosi della mia città che sono arrivati sino a qui”, il commento a caldo di Musetti. Per un posto nei quarti l’azzurro se la vedrà venerdì con il serbo Novak Djokovic, numero 2 del tabellone e del ranking mondiale, che ha beneficiato del ritiro dell’australiano Alex De Minaur, nona forza del seeding. “Lui è una leggenda, dappertutto ma soprattutto qui a Wimbledon, ha fatto qualcosa di impensabile per tutti. Ci conosciamo bene e sarà una gran lotta, a me piacciono le sfide e darò tutto”, ha sottolineato Musetti parlando del match di venerdì contro ‘Nolè. Nell’altra semifinale se la vedranno lo spagnolo Carlos Alcaraz (3) ed il russo Daniil Medvedev (5), autore dell’eliminazione nei quarti del leader Atp Jannik Sinner.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).