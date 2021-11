Pioli “C’è sintonia col Milan, vogliamo tornare a vincere”

MILANO (ITALPRESS) – “Fino ad oggi abbiamo gettato le basi, ora dobbiamo alzare il livello e provare a diventare sempre più competitivi. Poi quello che succede in futuro è difficile prevederlo ma mi piace la sintonia che si è creata nell’ambiente e questo permette a tutti noi di dare il massimo. E’ normale che il vincere fa la differenza, è per quello che stiamo cercando di alzare il livello del nostro approccio, della qualità, non solo tecnica e tattica ma anche mentale, come abbiamo dimostrato mercoledì contro l’Atletico. Nella mia testa il sogno è quello di vincere, il Milan è il Milan”. Fresco di rinnovo, Stefano Pioli non fa mistero della comunione d’intenti con la società alla vigilia della gara col Sassuolo. “Abbiamo gli stessi obiettivi e le stesse ambizioni, continuare a crescere e migliorare, riportare il Milan nelle posizioni che merita, cercare di essere competitivi per vincere lo scudetto e in Europa. E’ un percorso che ci vedrà sempre più motivati a cercare di migliorare la squadra, con giocatori funzionali al nostro modo di giocare e giovani di prospettiva che possono darci grandi soddisfazioni”. Reduce dall’impresa di Madrid, in campionato però il Milan ha raccolto un solo punto nelle ultime due gare. “Una media squadra, dopo una grande partita, si accontenta e affronta l’impegno successivo con meno attenzione. Le grandi squadre invece approfittano delle grandi prestazioni per mettere in campo ancora più energia, più convinzione. Siamo ancora primi ma dovevamo essere in fuga, abbiamo l’occasione per tornare a fare le cose fatte per bene anche in campionato”. Ottimista per gli azzurri (“Tifo per l’Italia, ha tutte le qualità, tutti i valori per arrivare ai Mondiali. Sono convinto che ce la possiamo fare”), Pioli si gode un ritorno importante: “Maignan sta bene, è pronto. Ha accelerato tantissimo, ha una grande mentalità e col Sassuolo giocherà lui”.

(ITALPRESS).