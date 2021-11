Basket serie A2 f – MantovAgricoltura sfida in casa la neopromossa Treviso

SAN GIORGIO Quattro over time per sancire il risultato finale della gara contro Sanga Milano e poi una settimana senza competizioni per il MantovAgricoltura San Giorgio, costretto a saltare l’impegno in trasferta contro la corazzata Crema a causa di un caso di positività nel team avversario. Ora le mantovane ritorneranno nuovamente in campo in casa con il Podolife Treviso (ore 20.30). Le venete sono una delle new entry di questa stagione e attualmente si trovano ultime con 0 punti. Nonostante la classifica, MantovAgricoltura sa che la gara contro Treviso non dovrà essere presa sottogamba: le giocatrici di coach Filippo Rossi, passato da assistant coach ad head coach dal 18 novembre a seguito delle dimissioni di Silvia Martinello, hanno sfoderato una prestazione di tutto rispetto in settimana contro le veronesi della Pellegrini Alpo, perdendo per una sola lunghezza di differenza. Il match sarà dunque tutt’altro che scontato. Per le mantovane portarsi a casa la vittoria potrebbe dare morale in vista dei due impegni in esterna di dicembre contro formazioni di altissimo livello come Alpo e Brixia Brescia.

Cristiana Petronio, ala biancorossa a San Giorgio da molti anni nonostante la giovane età (1999), ha parlato di «vittoria combattuta e adrenalinica» riferendosi al tour de force contro Sanga: «Vincere dopo ben 4 overtime una gara combattuta, contro una squadra di alta classifica e altissima qualità, ci ha dato una buona dose di fiducia. Treviso non è da sottovalutare: tra il cambio di guida tecnica e la performance contro Alpo, che è sfumata per una sola lunghezza, ha dimostrato di giocarsela contro tutti. Siamo un bellissimo gruppo, e penso che la nostra coesione si sia percepita specialmente nell’ultima partita. La vicinanza del pubblico la sentiamo moltissimo, ed è un elemento fondamentale nella nostra ‘ricetta’ di squadra».

Come sempre la capienza del PalaSguaitzer sarà ridotta e per accedere alla gara sarà indispensabile essere in possesso di Green Pass. La gara sarà trasmessa anche in diretta su YouTube sul profilo ufficiale del MantovAgricoltura.