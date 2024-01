Regionali, Tajani “Nessuna alternativa a Cirio e Bardi”

TORINO (ITALPRESS) – “Per quanto ci riguarda non esiste ipotesi alternativa. Cirio e Bardi sono i migliori candidati per vincere perchè hanno governato bene. Non abbiamo mai fatto alcuna polemica con candidati di altre forze politiche”. Così Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, arrivando al congresso provinciale di Forza Italia a Torino, in merito alle ricandidature dei governatori di Piemonte e Basilicata. “Alberto Cirio è stato un eccezionale presidente della Regione Piemonte. Apprezzato da tutti, ha ottenuto ottimi risultati. Lo conosco, ho lavorato fianco a fianco con lui quando era parlamentare europeo, abbiamo lavorato insieme anche per tutelare gli interessi della Regione Piemonte. So quello che ha fatto per la regione, quindi ha un ampio riconoscimento, lo si vede nei consensi” spiega. “Lo stesso discorso vale per Vito Bardi che è un eccellente presidente di Regione che è stato il primo presidente di Regione a utilizzare i vantaggi che provengono dall’estrazione del petrolio per non fare pagare il gas e l’acqua. Mi pare che basterebbero queste due cose, ma se andiamo a vedere le classifiche dei governatori d’Italia, Vito Bardi sta in alta classifica così come Alberto Ciri Cirio” conclude.

(ITALPRESS).