Basket serie A2 f – Il MantovAgricoltura vuole suonare la settima con la Stella Azzurra

San Giorgio Il MantoAgricoltura torna in campo al PalaSguaitzer, forte della vittoria ottenuta ai danni della Cestistica Spezzina e riuscendo a ribaltare la differenza canestri a proprio favore. Si appresta ora ad aprire una “due settimane” di sfide interne: oggi alle ore 16 con le romane di Stella Azzurra (arbitri Scarfò di Palmi e Zuccolo di Pordenone) e domenica 28, sempre alle 16, con il Selargius. In casa biancorossa il morale è alto, frutto delle sei vittorie consecutive e del settimo posto. Le giovani di Stella Azzurra dovranno invece provare a smuovere la loro classifica che le vede terzultime e sul dodicesimo gradino, a pari merito con il Basket Roma e davanti solo alle torinesi di Moncalieri. Se coach Purrone potrà fare affidamento sulle veterane di grande esperienza sulla sua panchina, Roma presenta nel suo roster giovanissime che potrebbero improntare il proprio gioco, e mettere in difficoltà le mantovane, sui ritmi alti, la velocità e la frizzantezza. Laura Cremona, playmaker sangiorgina, ha ripercorso la sfida contro le liguri della scorsa settimana: «A La Spezia è stata una partita particolare: avevamo bisogno di riscattare la brutta gara dell’andata, e così è stato. Siamo partite subito forte con un parziale di 9-0, poi ovviamente Spezia ha provato a rientrare, ma noi siamo state brave sia a mantenere alto il livello in difesa sia a rimanere concentrate nella metà campo offensiva, andando a ricercare i nostri punti di riferimento». Le romane sono sì a fondo classifica, ma non per questo un’avversaria da sottovalutare: «Stella Azzurra è una squadra molto giovane e perciò un po’ imprevedibile. Nel girone d’andata ha giocato partite di altissimo livello, quindi sarà molto importante per noi tenere alta la guardia e approcciare al meglio la partita». Uno sguardo al futuro, che parte però dal passato: «Possiamo essere soddisfatte del lavoro fatto in questi mesi. Ci siamo rialzate dopo una serie di sconfitte consecutive e dobbiamo continuare così. Ovviamente siamo consapevoli che è appena iniziato il girone di ritorno e ancora nulla è stato fatto, ma se l’approccio e l’applicazione che stiamo mettendo nella quotidianità è questo, siamo sulla buona strada». A partire da pochi minuti prima dell’inizio del match sarà possibile seguire la diretta sul canale YouTube sangiorgino. L’ingresso al PalaSguaitzer sarà come sempre gratuito.