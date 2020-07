La biblioteca di Ostiglia riapre all’utenza

OSTIGLIA La biblioteca comunale torna ad aprire al pubblico su prenotazione: da oggi e fino al 12 settembre, cambiano le modalità di accesso dopo la chiusura per l’emergenza sanitaria. Il servizio al pubblico verrà, infatti, gestito su prenotazione e con ingressi contingentati: il martedì, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 ed il mercoledì dalle 18 alle 21.

Gli utenti potranno accedere agli scaffali dei libri osservando alcune regole: ingressi contingentati e sosta limitata per non più di 10 minuti ciascuno e dovranno utilizzare la mascherina e sanificare la mani con i prodotti messi a disposizione dalla biblioteca.

Ancora chiusa, invece, la sala lettura. Per quanto riguarda il servizio Informagiovani, gli utenti potranno accedere in sede solo su prenotazione (massimo due alla volta): anche in questo caso sono richiesti mascherina distanziamento. Chiuse le postazioni dei computer. La biblioteca resterà chiusa dal 10 agosto al 22 agosto e l’Informagiovani dal 10 al 29 agosto.