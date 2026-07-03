Sinner piega Brooksby in 3 set e vola agli ottavi a Wimbledon

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner vola agli ottavi di finale a Wimbledon. Il numero uno del mondo e del seeding doma lo statunitense Jenson Brooksby, 81 del ranking Atp, in tre set e accede alla seconda settimana dei Championships. Sull’erba londinese il 24enne di San Candido vince per 6-4 6-3 6-4, in due ore e 13 minuti di gioco, e prosegue la difesa del titolo conquistato nel 2025. Si tratta del quinto ottavo a Wimbledon per Sinner, che eguaglia Nicola Pietrangeli al primo posto degli azzurri con più apparizioni nei migliori sedici giocatori della prova londinese del Grande Slam. A livello Major è il 20esimo ottavo per l’azzurro, che domenica si giocherà un posto nei quarti con la sorpresa Shintaro Mochizuki. Il giapponese, numero 151 del mondo, ha eliminato oggi, in rimonta, il 19enne spagnolo Rafael Jodar, testa di serie numero 23 del tabellone, con il punteggio di 1-6 7-6 (5) 6-4 6-4.

“Sono molto contento: sto cercando di migliorare giorno dopo giorno e passo dopo passo. Ci sono un paio di situazioni che posso gestire meglio, ma sono contento di come ho giocato nei momenti importanti. Sull’erba c’è molta imprevedibilità e se non sei in giornata è difficile vincere contro chiunque. Io cerco di concentrarmi sul mio lato della rete”. Così Jannik Sinner, nell’intervista in campo, dopo il successo odierno. “Non sono riuscito a sfruttare un paio di match point ma il pubblico mi ha aiutato molto. Mochizuki? Non ci ho mai giocato contro, ma chiunque arriva agli ottavi merita di essere lì e sarà una partita dura”, ha aggiunto Sinner, a proposito del prossimo avversario, proveniente dalle qualificazioni.

– foto Ipa Agency –

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