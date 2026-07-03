Basket Serie B Interregionale – L’Amica Chips saluta Patrizio Verri e il tecnico del vivaio Brentegani

MANTOVA Doppio saluto in casa Amica Chips Stings: il club virgiliano ufficializza la conclusione del rapporto con Patrizio Verri e Francesco Brentegani e li ringrazia per il lavoro svolto. Due percorsi diversi, ma accomunati dal contributo importante offerto alla crescita del club biancorosso. Dopo due stagioni, Verri non farà parte del roster che affronterà il campionato 2026/27. Arrivato nell’estate del 2024, il giocatore si è imposto fin da subito come uno dei punti di riferimento della squadra in Serie B Interregionale, mettendo a disposizione esperienza, qualità e leadership. Oltre al contributo tecnico, ha rappresentato un esempio di professionalità, spirito di squadra e disponibilità, diventando un riferimento per i compagni e in particolare per i più giovani. Si chiude anche il rapporto con Francesco Brentegani, che lascia il settore giovanile dopo cinque stagioni. Nel corso della sua esperienza ha seguito il percorso delle formazioni dall’Under 13 all’Under 19, contribuendo alla crescita del vivaio attraverso un lavoro quotidiano fondato su competenza, passione e attenzione allo sviluppo dei giovani atleti. Il suo impegno ha accompagnato la costruzione di un progetto orientato alla formazione e alla valorizzazione dei talenti biancorossi.