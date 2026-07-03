Parco del Micio: presentato alla delegazione francese il video Custodi della biodiversità

MANTOVA È stato presentato in anteprima durante la visita della delegazione francese del Conseil Départemental de la Somme ed è ora disponibile online Custodi della biodiversità, il nuovo video realizzato dal Parco del Mincio con il sostegno di Fondazione Cariverona nell’ambito del progetto “Interventi di tutela e conservazione della biodiversità nel cuore del Parco del Mincio”. Girate in alcuni dei luoghi più emblematici dell’area protetta, le immagini raccontano la ricchezza e la varietà del patrimonio naturale e gli interventi realizzati per la tutela degli habitat, della flora e della fauna, valorizzando il lavoro svolto dal Parco con le istituzioni e le comunità locali per conservare la biodiversità e affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla pressione delle attività umane. Attraverso gli occhi della piccola esploratrice Matilde Martignoni, simbolo del presente e del futuro, il video accompagna lo spettatore in un viaggio tra le Valli del Mincio, le zone umide lungo il fiume e gli ambienti interessati dagli interventi progettuali. “Il racconto mette in luce non solo la bellezza che la natura ci offre, ma anche l’impegno quotidiano delle istituzioni, degli educatori ambientali, degli operatori del turismo sostenibile, dei volontari e di tutti coloro che contribuiscono alla salvaguardia di ambienti tanto preziosi quanto fragili” spiega il presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer. Con la regia di Graziano Menegazzo, la voce narrante di Paola Prestini e le riprese aeree di Luca Bulgarelli, “Custodi della biodiversità” è uno strumento di divulgazione e sensibilizzazione che invita cittadini e visitatori a conoscere, vivere e custodire il patrimonio ambientale del Parco del Mincio. Il video è visibile sul canale Youtube del Parco del Mincio al link https://youtu.be/taIwn4kvecM. Sarà inoltre diffuso attraverso i canali di comunicazione del Parco e utilizzato nelle attività di promozione del territorio e di educazione ambientale.