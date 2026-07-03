Calcio dilettanti – Villimpentese, la Prima è cosa fatta. La Casteldariese attende la Seconda

MANTOVA Manca poco, pochissimo, e poi si potrà esultare per il meritato salto di categoria. Per la Villimpentese giusto un paio di caselle da sopravanzare, e poi sarà Prima. Il comunicato ufficiale uscito ieri, infatti, ha sancito il ripescaggio di Nevada, Calcio Bosto e Val Versa. Bastano un paio di defezioni o rinunce, che sappiamo già essere certe, come quelle derivanti ad esempio della scomparsa del posto in Promozione dello Sporting, fuso con la Castellana, e del passaggio del Suzzara in Emilia per la fusione con il Rolo. A Villimpenta c’è già lo spumante in frigorifero. Discorso analogo per la Casteldariese, anch’essa in attesa, ma di approdare in Seconda. I bianconeri, giustamente, hanno condotto un mercato in proiezione della categoria superiore, che arriverà. E’ solo questione di tempo e di passaggi (alla voce fusioni e rinunce). Ieri sono stati ufficializzati i ripescaggi in Seconda di Virtus Rodengo Saiano, Pagnano, Villatavazzano, Novellacalcio e Curno. La graduatoria dunque scala di ulteriori 5 posti, ne bastano altrettanti per promuovere la Casteldariese, una circostanza che senza dubbio si verificherà. Chi invece può già festeggiare, è l’Under 15 del Porto 2005, che è stata ripescata al Regionale e l’anno prossimo si misurerà con un torneo di categoria superiore.