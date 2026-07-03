Truffa del bancomat guasto: 43enne mantovano denunciato a Ravenna

MANTOVA I carabinieri della Stazione di Ravenna via Alberoni, a conclusione di una rapida attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà due persone, un 30enne domiciliato nel Ravennate e un 43enne residente nel Mantovano, ritenuti essere i presunti autori di una truffa perpetrata nella notte tra sabato e domenica scorsa ai danni di due giovani del posto. I fatti si sono svolti durante il rientro a casa delle vittime dopo una serata trascorsa al mare. Uno dei giovani è stato avvicinato da un soggetto il quale, simulando un malfunzionamento della propria carta bancomat, ha richiesto del denaro contante per poter effettuare un rifornimento di carburante. L’uomo, per carpire la fiducia della vittima, ha assicurato l’immediata restituzione della somma tramite un bonifico bancario eseguito sul momento. Tratto in inganno dal fare rassicurante del malfattore, il giovane ha consegnato una banconota da 50 euro, ricevendo contestualmente su WhatsApp lo screenshot di una presunta ricevuta dell’operazione bancaria. La vittima si è tuttavia accorta immediatamente della falsità della distinta. Vistosi scoperto, il truffatore si è dato immediatamente alla fuga a bordo della sua auto dove lo attendeva un complice. Nel tentativo di impedire la ripartenza del mezzo, la ragazza che accompagnava la vittima è stata urtata dallo specchietto retrovisore del veicolo, riportando lievi lesioni procedibili a mezzo di querela. La successiva e immediata denuncia presentata ai Carabinieri della Stazione di Ravenna ha fatto scattare le indagini. Grazie all’analisi degli elementi raccolti, i militari dell’Arma sono riusciti in breve tempo a identificare i due presunti responsabili che, già noti alle Forze dell’Ordine, poiché gravati da precedenti penali per reati analoghi, sono stati denunciati alla locale Autorità Giudiziaria e dovranno rispondere del reato di truffa in concorso.