Calcio Prima Categoria – Fusaro: “Porto, una rosa più equilibrata per ridare l’assalto ai play off”

PORTO MANTOVANO Dopo i play off sfumati all’ultima giornata, il Porto volta pagina con una rosa ringiovanita e rinnovata, sempre all’insegna della sostenibilità, e l’intenzione di ridare l’assalto quantomeno ai play off di Prima. Chiusa dopo 5 anni la gestione di mister Marco Fantini, che ha fatto crescere tantissimo i biancazzurri, si riparte da un tecnico motivato come Mattia Battistelli. Ieri sera vernissage di inizio stagione, con dirigenti e tecnici per un breve discorso introduttivo e poi una buona pizza tutti assieme. Un primo passo per fare gruppo, delineando in relax gli obiettivi. Del resto la preparazione vera e propria partirà tra più di un mese, il 10 agosto. Nove i volti nuovi reperiti sul mercato dal diesse Bruno Solera supportato dalla società con il dg Diego Fusaro, il presidente Gianluca Allegri e tutti i dirigenti.

«Vogliamo riprovare – spiega il dg Fusaro – a centrare i play off, che l’anno scorso ci sono sfuggiti. Un’annata comunque positiva, ma nella prossima vogliamo migliorare il rendimento in classifica. Per farlo abbiamo allestito una squadra tutto sommato più equilibrata, con maggiori soluzioni rispetto al passato. Nella prossima Prima, secondo noi, il Pessina di mister Mauro Franzini e la Rapid Olimpia saranno le compagini da battere. Noi siamo in seconda fila, assieme al Marmirolo e magari un’outsider come il Moglia. Bisognerà poi capire quali bresciane e cremonesi arriveranno nel nostro girone di competenza: si parla bene di Voluntas e Pralboino».

In organico, dicevamo, nove nuovi innesti: tra loro il portiere in quota Ludovico Pasini, il duttile Cesar Strat, in mediana l’esperto Aiob Nouhi, ma soprattutto l’astro nascente Samuele Fuscaldo, un 2005 che ha già disputato 50 partite in Promozione. Quello avanzato è uno dei reparti che ha cambiato di più: c’è il ritorno di Giuliano D’Ambrosio e gli innesti di Michele Falanca e Gabriele Guarneri: questi ultimi atleti dal grande talento che a Porto potrebbero trovare il giusto ambiente per rilanciarsi e mettere in mostra le loro qualità. E poi ci sono i punti fermi, come il centrocampista Fabio Visentini, il portiere Fabrizio Rufo, il pendolino Thomas Salvaterra, quest’ultimo in grado di adattarsi a diversi ruoli difensivi e offensivi.

La rosa – Portieri: Fabrizio Rufo (1993), Ludovico Pasini (2007). Difensori: Matteo Mortara (1999), Nicolò Zancoghi (1999), Andrea Azzali (1997), Massimiliano Ganda (1999), Matteo Sassi (2006), Cesar Strat (1997). Centrocampisti: Samuele Fuscaldo (2005), Antonio Fazio (1999), Aiob Nouhi (1994), Fabio Visentini (1990), Tommaso Croci (2002), Thomas Salvaterra (2001). Attaccanti: Michele Falanca (2004), Giuliano D’Ambrosio (1987), Gianmarco Alberini (2001), Andrea Re (2003), Leonardo Pananti (2006), Gabriele Guarneri (1999).