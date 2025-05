Taiwan Tourism Administration rafforza la presenza nel mercato europeo

ROMA (ITALPRESS) – Per ampliare la sua presenza nel mercato europeo del turismo, la Taiwan Tourism Administration del Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha organizzato due eventi a Roma e Milano: i quasi 100 professionisti del settore turistico e rappresentanti dei media italiani presenti hanno avuto l’opportunità di immergersi nella cultura di Taiwan attraverso degustazione di tè, una performance creativa di diabolo (yo-yo cinese) e sessioni di networking B2B.Il Direttore Generale Chou Yung-Hui, che ha guidato la delegazione del turismo di Taiwan, ha sottolineato “l’importanza che Taiwan attribuisce al mercato italiano”, e invitato gli italiani “a visitare l’isola e a scoprire le sue esperienze turistiche uniche”.Nel corso dell’evento, il Direttore Generale Chou ha illustrato i numerosi temi di viaggio che caratterizzano Taiwan durante tutto l’anno.Tra le proposte principali, “i Festival delle Lanterne primaverili, che uniscono arte e intelligenza artificiale in un connubio spettacolare, i viaggi estivi lungo la suggestiva ferrovia costiera, le piste ciclabili autunnali di livello internazionale, le rilassanti sorgenti termali invernali e gli eventi gastronomici che celebrano la ricca tradizione culinaria dell’isola”.All’evento di Roma ha preso parte anche il Rappresentante di Taiwan in Italia, l’Ambasciatore Tsai Yun- Chung. Nel suo intervento, l’Ambasciatore ha evidenziato come Taiwan rappresenti “non solo un’isola all’avanguardia, capace di coniugare sviluppo tecnologico e multiculturalismo, ma anche un partner affidabile e dinamico per la cooperazione economica e commerciale. Gli eventi promozionali hanno saputo valorizzare il ricco patrimonio culturale taiwanese, divenendo al tempo stesso simbolo di un crescente rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Taiwan e Italia. Questo nuovo slancio apre prospettive promettenti per future collaborazioni nei settori del turismo, della cultura e del commercio”.Gli eventi hanno inoltre previsto sessioni individuali di business matchmaking.A Milano, gli ospiti hanno potuto assaporare il bubble tea taiwanese e le tipiche “wheel cake”. Apprezzata la performance creativa del diabolo, una reinterpretazione moderna di un’antica arte popolare, portata in scena dalle giovani generazioni. Tra i momenti clou degli eventi il sorteggio di biglietti aerei di andata e ritorno per Taiwan, offerti dalle compagnie partner. Inoltre, fino al 30 settembre 2025, coloro che prenderanno parte ad attività correlate avranno la possibilità di vincere un premio in denaro.La Taiwan Tourism Administration ha rilevato che, nel 2024, l’Italia si è affermata come il quarto principale Paese europeo per numero di viaggiatori in arrivo a Taiwan. Evidenziato un importante passo avanti nelle relazioni bilaterali: la revisione dell’accordo sui servizi aerei, firmata il 5 marzo scorso tra Taiwan e l’Italia. Attualmente, EVA Air collega direttamente Milano con quattro voli settimanali, mentre China Airlines offre tre collegamenti settimanali diretti per Roma. Il nuovo accordo consente un incremento della capacità aerea complessiva, passando da 7 a 19 voli passeggeri settimanali, e introduce Venezia come nuova destinazione diretta. Inoltre, l’intesa prevede l’assegnazione di diritti di “quinta libertà” per il trasporto merci, contribuendo a rafforzare ulteriormente gli scambi commerciali e turistici tra i due Paesi.

