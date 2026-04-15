Allo studio la pista ciclabile per Aldi e Boma, la richiesta dei residenti

MANTOVA – Lo stop del piano attuativo Ghisiolo Est non ha però fermato il disegno di collegare Lunetta all’area Aldi e Boma. L’infrastruttura è stata semplicemente stralciata dal piano in capo ai privati e fatta propria dal Comune che sta infatti procedendo con la progettazione della pista.

Diverse sono le criticità tecniche da superare, dicono negli uffici dell’urbanistica e dei lavori pubblici, fra cui quello di superare i fossati che incrociano il percorso. A questo, ha spiegato ieri Murari nel confronto coi residenti di Lunetta, si pensa di porre rimedio con un sovrappasso.

Quanto poi al finanziamento dell’opera, resta aperto il convincimento di poter reperire risorse attraverso bandi.