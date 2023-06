Pallavolo giovani – Rivalta, chiusa una stagione di crescita per il vivaio

Rivalta È terminata la stagione anche per il vivaio del Rivalta che ha disputato i campionati U12 e U13. Le giovani sono partite da zero e pian piano, grazie al loro impegno, costanza e passione, uniti agli importanti suggerimenti delle allenatrici, sono arrivate a ottenere qualche vittoria e il loro miglioramento da inizio anno ad oggi è stato notevole. «L’impegno premia sempre – afferma la presidente Clara Savazzi – Brave tutte! La società ringrazia lo staff tecnico e tutti i genitori per il sostegno. Ci auguriamo che l’anno prossimo il gruppo cresca ancora. Giugno sarà dedicato a qualche allenamento sulla sabbia, per poi ritrovarsi ad agosto con il miniritiro di 3tre giorni, in montagna, per cominciare la nuova stagione». (b)