Dai Mondiali alle Olimpiadi: le storie di Agostelli e Penna incantano il Panathlon

MARMIROLO “Dai Mondiali alle Olimpiadi” ovvero una serata all’insegna di emozioni ed esperienze vissute da due campioni mantovani. Tanti racconti si sono susseguiti nel corso dell’incontro organizzato dai dirigenti del Panathlon Mantova Nuvolari Guerra, che si è svolto alcune sere fa all’Agriturismo “Fogoler” di Marmirolo. Protagonisti due grandi campioni del mondo dello sport virgiliano come Ingrid Agostelli e Marco Penna. Ingrid Agostelli, canoista, è plurimedaglista con tre ori, un argento e tre bronzi ed è stata anche campionessa italiana nel K4. Nel sociale è consigliera nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia e si dedica a iniziative come la promozione dei valori sportivi. Marco Penna, cresciuto alla Canottieri Mincio, ha partecipato a ben tre Olimpiadi, Atlanta, Sidney e Atene, ottenendo due quarti posti e un settimo. Appartiene ora al gruppo sportivo della Polizia di Stato e allena i ragazzi della Canottieri Mincio. È anche presidente dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri. I due ospiti hanno intrattenuto i numerosi soci e amici del Panathlon raccontando alcuni aneddoti della loro luminosa carriera. Ora si lavora per allestire altre iniziative che puntino a promuovere altri sport attraverso le testimonianze di campioni virgiliani.