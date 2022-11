Terrorismo di matrice neonazista, 4 arresti e perquisizioni

NAPOLI (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Napoli, su delega della locale Procura, sta eseguendo un’operazione antiterrorismo, condotta dalla Digos, dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dal Servizio Polizia Postale e Comunicazioni. Quattro persone sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli indagati sono gravemente indiziati di appartenere ad un’associazione con finalità di terrorismo di matrice neonazista, suprematista e negazionista, con sede nelle province di Napoli, Caserta e Avellino. Disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un’altra persona, a Roma, gravemente indiziata di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Inoltre, sono in corso una trentina di perquisizioni personali domiciliari ed informatiche su tutto il territorio nazionale.

foto ufficio stampa Polizia di Stato

(ITALPRESS).