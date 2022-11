Ritorna il Coro delle Mani Bianche in collaborazione con liceo musicale e università

MANTOVA Dopo anni di pausa forzata causata dalla crisi pandemica riprende il progetto sociale del Coro delle Mani Bianche realizzato da Accademia delle Arti con il contributo del proprio fondo sociale e del Comune di Mantova nell’ambito del bando E-state e + Insieme 2022. È un progetto sperimentale di coro che integra persone con e senza disabilità con musica dal vivo (Disturbo dello Spettro Autistico, con Deficit di Comunicazione, Sordi, con Sindrome di Down, con ADHD, con DSA, con fragilità sociali, etc.). Ispirato all’esperienza venezuelana delle Manos Blancas coinvolge bambini, ragazzi e adulti che imparano a cantare con la voce e/o con le mani utilizzando i segni della LIS (Lingua dei Segni Italiana) grazie a laboratori musicali su misura ed inclusivi. L’importanza di tale metodo non è dunque solo artistica, ma tramite esso la musica assume un significato di via primaria per la promozione ed il riscatto sociale e intellettuale. Dal Sistema nasce l’esperienza della didattica inclusiva del Coro de Manos Blancas. Il progetto prevede incontri gratuiti di un’ora che si terranno presso la sede di Mantova in viale Veneto 5B a partire da venerdì con attività laboratoriali inclusive tenute dalle dottoresse Valeria Tirelli (musicoterapeuta) e Debora Pirrelli (esperta L.I.S.). Il coro sarà accompagnato dalle band degli allievi di musica di insieme di Accademia delle Arti coordinate dal maestro Marco Moioli e collaborerà stabilmente col coro del Liceo Musicale Isabella D’Este diretto dal maestro Romano Adami per la creazione di un repertorio condiviso cantato e segnato. Tra gli obiettivi finali un grande evento musicale a primavera che costituirà il primo di una serie di concerti ed eventi di autofinanziamento a sostegno delle attività. Info: www.accademiadelleartimantova.it/coro-delle-mani-bianche/ info@accademiadelleartimantova.it