Via libera definitivo allo sport in Costituzione

ROMA (ITALPRESS) – Lo sport entra tra i valori tutelati dalla Costituzione. E’ infatti arrivato dall’Aula della Camera il via libera definitivo alla revisione costituzionale. La modifica dell’articolo 33 della Carta ha ottenuto 312 voti a favore e nessun contrario nè astenuto. Il nuovo comma ora recita: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. La modifica, secondo quanto previsto per le leggi costituzionali, ha avuto un doppio via libera sia dalla Camera che dal Senato.“Da un lato sarà necessario promuovere questa riforma e dall’altro dovremo saperla interpretare e attuare, oltre che nobilitare. Non basta una norma in Costituzione anche se è un passo molto importante, ma sarà fondamentale farla vivere nelle scelte di carattere politico e di governo, nazionale e sul territorio”, ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine dell’evento nel quale ha ricevuto gli atleti che hanno partecipato ai Global Games 2023, parlando dell’introduzione dello sport in Costituzione. Il ministro, poi, ha sottolineato come questo sia “un grande gioco di squadra che lo sport insegna ogni giorno: così riconosceremo il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).