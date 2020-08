Calcio serie C – Mantova, visite mediche per Guccione. Via anche Serbouti

MANTOVA Dopo Ferragosto, probabilmente dal 18, il nuovo Mantova comincerà a lavorare in vista della prossima stagione in Serie C. La società biancorossa in queste ore valuterà anche quando far partire il ritiro e dove. In ogni caso, sembra di capire che una prima parte di lavoro si svolgerà in città, con allenamenti che dovrebbero essere a porte chiuse. In questi giorni ci si attende l’annuncio di diversi volti nuovi, che andranno a comporre la rosa di mister Troise. In questi giorni immaginiamo che il nuovo tecnico sia al lavoro per conoscere meglio i profili dei giocatori presenti in rosa nella passata stagione. Tra domani e venerdì, inoltre, il nuovo mister dovrebbe essere presentato alla stampa e i tifosi avranno quindi la possibilità di ascoltare anche le prime parole dell’ex tecnico della Primavera del Bologna. Intanto, nella giornata di venerdì, l’attaccante biancorsso Filippo Guccione è passato in città per iniziare le visite mediche. Il bomber di Bergantino le ha sostenute al Green Park, sotto l’occhio vigile del medico sociale del Mantova, Enrico Ballardini. Nei prossimi giorni, toccherà ad altri atleti.

Continuano le partenze. Dopo D’Iglio, Scotto, Minincleri, Aldrovandi e Pavan, ieri ha salutato tutti anche il giovane difensore Anass Serbouti. Andrà a giocare a Lodi, nel Fanfulla, in Serie D. Per lui un buon inizio di stagione, poi si è perso per strada a causa anche di qualche acciacco fisico. In totale ha collezionato 13 presenze. Il Mantova lo aveva tesserato l’estate scorsa dopo l’esperienza al Chieri. Non si escludono altre partenze.