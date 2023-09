A Cerese successo per la Notte Bianca. E già si pensa al 2024

CERESE (Borgo Virgilio) – La prima edizione della Notte Bianca di Cerese ha fatto registrare per almeno tre ore un andirivieni costante di cittadini e visitatori provenienti dai comuni contermini per le strade di Cerese. Tante anche le persone che si sono recate nelle altre location dove l’evento era di scena, come il Bowling, la Gelateria Papaya e il Parco Yoghi. Musica, bancarelle, giochi per bambini, attività sportive, esposizioni e stand gastronomici. Molteplici sono state le proposte e probabilmente anche a questo si deve il successo dell’iniziativa organizzata dal Comune e dai commercianti, che dopo gli anni tremendi della pandemia si erano attivati formulando questa proposta che aveva subito trovato l’avvallo dell’amministrazione di Borgo Virgilio. E già si parla di un’edizione bis, nel 2024. La Notte Bianca ha seguito di una sera il Concertone di fine estate “La Notte delle Stelle”, manifestazione ormai consolidata (siamo alla nona edizione) che quest’anno ha radunato in piazza Aldo Moro oltre duemila persone. L’estate di eventi si era aperta nel mese di luglio a Borgoforte con la rassegna “ArteForte – Danza, Teatro e Musica 2023”. (m.v.)