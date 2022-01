Borgo Mantovano, scoperti due lavoratori in nero

BORGO MANTOVANO Nel pomeriggio del 03 gennaio u.s. i Carabinieri di Borgo Mantovano in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Mantova, al termine di accertamenti presso un cantiere edile ubicato in quel centro, deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria virgiliana un 27enne cittadino comunitario, titolare della ditta appaltatrice, per violazioni in materia prevenzionistica e di sicurezza. Nel corso del controllo, inoltre, i militari accertavano che due operai prestavano la propria opera in nero e senza aver frequentato il prescritto corso di formazione sulla sicurezza. Al termine del controllo venivano elevate sanzioni amministrative per oltre 16.000 euro con contestuale emissione di provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale fino all’ottemperanza delle prescrizioni imposte.