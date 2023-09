Dal Ministero delle attività culturali il titolo “Castel Goffredo città che legge”

CASTEL GOFFREDO – I Gruppi di Lettura “Libròzio” e “Gulliver” della Biblioteca comunale sono tornati a riunirsi dopo la pausa estiva per fornire ai partecipanti alcuni consigli di lettura, suggerimenti sugli autori e sugli eventi più interessanti da seguire al prossimo Festivaletteratura di Mantova che si terrà dal 6 al 10 settembre. Nel corso della serata è stato inoltre presentato e sottoscritto dal sindaco Alfredo Posenato il Patto della lettura per la città di Castel Goffredo. La cittadina castellana ha ottenuto infatti il prestigioso titolo onorifico di “Città che legge”, attribuito dal Centro per il Libro e la lettura del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con l’Anci Associazione Nazionale Comuni Italiani che ha come fine la promozione e la valorizzazione delle amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura. Uno dei punti salienti dell’onorificenza ottenuta era che il sindaco si impegnasse a dar vita ad un patto locale per la lettura per renderla un’abitudine sociale diffusa. Si tratta di un riconoscimento importante per le numerose iniziative organizzate sul territorio comunale di Castel Goffredo per incentivare la lettura e la riscoperta dei libri, dai “Mercoledì d’autore” della biblioteca al premio letterario Acerbi, fino a “Libri sotto i portici”, il mercatino mensile di libri usati. Aver ottenuto questa qualifica è molto significativo per la cittadina di Castel Goffredo, perché consentirà anche di partecipare a bandi ministeriali appositamente dedicati attraverso i quali sarà possibile avere speciali fondi per la promozione della cultura locale.