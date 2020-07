Compra una Panda per 2800 euro ma è una truffa. I carabinieri denunciano 3 persone

VIADANA Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Viadana hanno denunciato tre persone, G.F. classe 1974 , N.G. classe 1976 (entrambi residenti a Bergamo) e L.C. classe 1980 (residente a Milano), per truffa.

I soggetti infatti in concorso tra loro, nei giorni scorsi, si erano fatto consegnare tramite ricarica carta di credito prepagata, da un 48enne di Viadana, 2.800 euro quale pagamento per l’acquisto di un’autovettura, una Fiata Panda 4×4, che era stata pubblicizzata su un noto sito di compravendita; dopo il pagamento però i truffatori si erano resi irreperibili, non rispondendo più a messaggi o telefonate.

Accortosi dell’inganno la vittima ha presentato querela presso la Stazione Carabinieri di Viadana, i quali hanno quindi dato via all’attività di indagine, che ha portato rapidamente all’individuazione dei tre soggetti; i truffatori sono stati cosi deferiti all’Autorità Giudiziaria di Mantova per truffa.