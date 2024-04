A San Benedetto Po “Giochi di Ruolo in Biblioteca”

SAN BENEDETTO PO Si terrà oggi dalle 15.15 alle 17.45 con ritrovo nel chiostro di San Simeone, l’incontro dal titolo “Giochi di ruolo in Biblioteca” per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 19 anni a cura dell’associazione culturale Svelamondi di Bologna. Un gioco di ruolo è un’attività ludica e narrativa. Un gruppo di persone riunite attorno a un tavolo sono i protagonisti attivi di una storia. Ogni giocatore crea e interpreta un personaggio, inventandone aspetto, carattere, e background. Il Narratore (o Master) si occupa invece di descrivere l’ambientazione di gioco e muovere gli antagonisti – o gli alleati – dei giocatori, che dovranno risolvere, cooperando, le sfide proposte dal master agendo come farebbero i loro personaggi. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria per un numero massimo di 15 posti telefonando al numero 0376-623040 oppure inviando una mail a: biblioteca@comune.san-benedetto-po.mn.it.

Paolo Zordan